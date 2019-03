Livorno-Salernitana, le formazioni ufficiali: gioca Vuletich

Sferzata dalla contestazione dei suoi tifosi che hanno diffuso un comunicato di protesta e tappezzato la città con striscioni "Liberate la Salernitana", la squadra granata sará di scena oggi allo stadio Picchi di Livorno, in una gara che può decidere il destino del tecnico Gregucci. L'allenatore modifica lo spartito tattico, rinforza il centrocampo e sceglie il modulo 3-5-2, contro il Livorno dell'ex Roberto Breda. In campo, dunque, anche Odjer e soprattutto Akpa Akpro, che la Salernitana aveva perso e adesso ritrova, reduce da un lungo infortunio. In attacco, insieme a Calaiò che è bestia nera del Livorno (9 gol realizzati in carriera ai toscani) c'è Vuletich.

Le formazioni ufficiali

LIVORNO (3-4-1-2): Zima; Di Gennaro, Bogdan, Gonnelli; Valiani, Rocca, Luci, Porcino; Diamanti; Murilo, Dumitru. A disp. Crosta, Neri, Boben, Gasbarro, Eguelfi, Fazzi, Kupisz, Giannetti, Soumaoro, Gori, Salzano, Raicevic. All. Roberto Breda

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Pucino, Migliorini, Gigliotti; Casasola, Akpa Akpro, Di Tacchio, Odjer, Lopez; Vuletich, Calaiò. A disp: Vannucchi, Mantovani, Perticone, D. Anderson, Mazzarani, Minala, Memolla, A. Anderson, Jallow, Orlando, Djuric, Rosina. Allenatore: Angelo Gregucci