Salernitana in emergenza a Livorno, giocano Lopez e Firenze: probabili formazioni

Diciotto giocatori, rosa ridotta all'osso da infortuni e squalifiche, turnover appena abbozzato, possibile solo a centrocampo per le mezzali. Così la Salernitana si presenterà stasera a Livorno, al cospetto dell'ex Breda, indimenticato capitano, condottiero, stakanovista granata, ex assessore, tra i più acclamati durante i festeggiamenti per il centenario. Il "metronomo" di Rossilandia ha allenato Giannetti, l'anno scorso a Livorno. Lo conosce e ha predisposto per lui una marcatura strettissima. L'attaccante farà ancora coppia con Djuric. Lopez al posto dello squalificato Kiyine.

Le probabili formazioni

LIVORNO (3-4-3): Zima; Boben, Di Gennaro, Bogdan; Del Prato, Luci, Agazzi, Porcino; Marras, Raicevic, Marsura. A disp. Ricci, Gasbarro, Braken, Stoian, Murilo, Morelli, Gonnelli, Morganella, Mazzeo, D’Angelo, Plizzari. All. Breda

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Odjer, Di Tacchio, Firenze, Lopez; Djuric, Giannetti. A disp. Vannucchi, Cerci, Gondo, Kalombo, Maistro, Pinto, Dziczek. All. Ventura

ARBITRO: Davide Ghersini di Genova (Rossi/Schirru). IV uomo: Giuseppe Collu di Cagliari.