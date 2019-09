Salernitana corsara, tifosi entusiasti: "Tutti all'Arechi contro il Frosinone"

Il sogno di "continuare sempre cosi", la certezza di avere "già il biglietto in tasca per la sfida casalinga al Frosinone, appena partirà la prevendita". I tifosi granata esultano per il blitz di Livorno, riflettono sugli errori che non mancano ma il cuore è pieno di gioia per la Salernitana nei quartieri altissimi della classifica.

La voce dei tifosi

Antonio Positano: "Il calcio è strano. Abbiamo vinto con una azione dei peggiori in campo. Comunque vittoria meritata al netto di un rigore non assegnato ai granata. Ho visto un grande Firenze e un vero attaccante come Giannetti. Forse Ventura doveva anticipare qualche cambio. Grande Micai e sempre forza granata". Paolo Toscano: "Contento per la vittoria che ci proietta in alta classifica. Dispiace che dobbiamo regalare sempre un tempo agli avversarsi e cominciare a giocare solo dopo aver subito un gol. A mio avviso Ventura dovrebbe utilizzare di più le sostituzioni, ma se questi sono i risultati, vuol dire che ha ragione lui! Infine, speriamo di recuperare qualche infortunato in modo che il mister avrà più soluzioni a sua disposizione". "Lopez che azzecca i cross, Djuric che fa gol e mi fa urlare a squarciagola. In una frase il piacere di vedere vincere la mia magica Salernitana. Ieri, proprio ieri che il grande Ciccio Rocco compiva gli anni- commenta Mimmo Rinaldi -. E' stata una bella vittoria, sofferta ma bella. Ora testa sulle spalle e pensiamo al Frosinone". Così Mario De Rogatis: "Preziosa vittoria dei granata, strappata su un campo ostico. Il gioco latita ancora, anche se la reazione al doppio svantaggio è di certo un fattore positivo. Aspettiamo il recupero degli infortunati e dei due pezzi da novanta, Cerci e Heurtaux, prima di esprimere un giudizio definitivo sulla squadra. Ma intanto godiamoci una classifica inattesa". Giuseppe Spina: "Dopo quest'altra prestazione si è capito che si dovrà soffrire fino all'ultimo minuto, sperando che anche la Fortuna continui ad assisterci. Salernitana sparagnina ma avanti così!!!". Ciro Troise: "Godiamoci questa vittoria in attesa dei cross di Cerci per Djuric e dei rinforzi del prossimo mercato. Ma una cosa devo dire: spero che Ventura abbia fatto notare con decisione a Maistro che ad un minuto dalla fine in superiorità numerica tirare da 35 metri non è una soluzione logica e che mettere a rischio le coronarie dei tifosi non è cosa buona e giusta. Forza Salernitana".