Salernitana, Lotito sulla promozione in A: "Qualora dovesse accadere, vendo o regalo"

"Salernitana e Lazio non potranno mai competere nella stessa categoria, almeno fin quando sarò io presidente, per etica e rispetto delle norme", lo ha detto patron Lotito, al margine della conferenza tenuta in sala stampa dopo la vittoria della Salernitana contro la Spezia, all'Arechi.

La provocazione

Non usa mezzi termini, dunque, Lotito: "Non a caso anche nei campionati primavera le due formazioni sono in gironi diversi. Promozione in A? Qualora dovesse accadere, sarei costretto a vendere, punto! E se non c’è un acquirente la regalo, ma non esiste al mondo di andare contro le regole”, ha concluso.