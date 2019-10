I granata in Nazionale: debutto rimandato in under 21 per Maistro

Il CT Nicolato ci ripensa e fa turnover: in Irlanda solo panchina per Fabio Maistro in under 21. Il debutto è rimandato ma la mezzala granata continua a sognare ad occhi aperti: stasera in tribuna ma la rotazione lo spingerà verso la sfida all'Armenia.

Gli altri granata

Andreas Karo ha rimandato l’appuntamento con l’esordio nella sua Nazionale maggiore, il Cipro, che ha vinto 2-1 contro il Kazakistan nella gara valida per le qualificazioni a Euro 2020. Per Karo 90’ in panchina. Tra tre giorni (ore 18) match casalingo contro la Russia. Domani pomeriggio, venerdí 11 ottobre, invece, chance per Dziczek con la Polonia Under 21. Si comincia alle ore 16 in casa della Russia, ad Ekaterinburg.

La foto che pubblichiamo è di Nicola Ianuale