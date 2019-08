Calciomercato, per Maistro si muove la Lazio: ingaggiato e ceduto in prestito alla Salernitana

Fabio Maistro è un giocatore della Salernitana. Lo era da tempo: la mezzala, talento del Rieti, ha svolto il ritiro a San Gregorio Magno, una piacevole sorpresa. L'allenatore Ventura lo ha schierato anche nel triangolare Siberiano.

La novità

La notizia è, invece, svelata dalle poche righe di comunicato, comparso sul sito ufficiale della Salernitana. La notizia riguarda la formula del trasferimento in granata: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Lazio per il trasferimento a titolo temporaneo del centrocampista classe ’98". C'è dunque la benedizione della Lazio nell'operazione di mercato: Claudio Lotito, presidente biancoceleste, acquisisce la proprietà del cartellino del giocatore, ex Rieti, e lo trasferisce alla Salernitana in prestito.