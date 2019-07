"Un bacione" a Firenze: la Salernitana mette a segno il primo colpo di mercato

Un po' trequartista, un po' esterno d'attacco: Marco Firenze, classe '93, è un nuovo calciatore granata.

Gli sviluppi

Il giocatore ha firmato un contratto triennale. Il crisma dell'ufficialità è in qualche modo già bypassato, giá superato: venerdì 12 luglio, Firenze, che si libera dal Crotone (aveva un altro anno di contratto con i pitagorici ma non è partito per il ritiro) sosterrà la visite mediche al centro polidiagnostico Check Up, insieme ai suoi nuovi compagni.