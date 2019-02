Salernitana, parla Mezzaroma: "I gol degli attaccanti, il futuro, la multiproprietà"

"Calaiò una garanzia, i gol li ha sempre fatti, Jallow ha fatto una doppietta ad Ascoli e speriamo non si fermi piú". In una lunga intervista concessa a Lira Tv, il co-patron della Salernitana Marco Mezzaroma ha esordito parlando del risveglio offensivo dei granata, dopo la vittoria ottenuta ad Ascoli. Poi il discorso è scivolato sugli assetti societari, sul rapporto con i tifosi, sulla multiproprietá.

Articolo 16 Noif e la passione popolare

"Non smetterò mai di ringraziare i tifosi che vengono allo stadio e ci sostengono - ha detto il co patron granata - I tempi sono cambiati rispetto a quando eravamo ragazzi. Prima avevamo quotidiano e radio; adesso la partita dura una settimana e ci sono siti e social che influenzano molto. L'articolo 16 bis delle Norme Organizzative Interne Federali sulla multiproprietà va rivisto, magari mitigato, perché fu introdotto in un contesto diverso così come diverso sarebbe anche il valore del club in serie A. Continuare senza Lotito in A? Potrebbe essere un'ipotesi, verrebbe tolto un paletto che riteniamo eccessivo".