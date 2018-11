Mario Petito primo classificato nella gara nazionale di karate

L'immagine della felicità è una foto pubblicata a caldo, dopo la vittoria, su instagram, come fanno i ragazzi della sua età. Mario Petito, salernitano di appena 14 anni, ha alzato il pollice e attraverso il selfie ha fatto sapere al popolo del web d'aver conquistato il primo posto nella gara nazionale di karate, svoltasi a Fidenza in provincia di Parma.

La gara

Mario ha dovuto superare una nutrita concorrenza. Si è presentato sul tatami come portacolori della società Nuova Polisportiva Bellizzi e con impegno, sudore, sacrificio, ripagando tutti e innanzitutto se stesso per gli sforzi profusi, si è classificato al primo posto. Una giornata indimenticabile che sarà presto festeggiata in palestra.

Gallery