Menichini, Ferrara, Soligo e Del Grosso a passeggio nella storia: visita la mostra

Lo statuto fondativo, le maglie storiche, le gigantografie, le sue foto. Accompagnato dai figli Ilaria e Mattia, Menichini fa visita all'esposizione di cimeli, nell'ex Parco Salid.

La delegazione

Menichini con il team manager Avallone e l'addetto stampa Lambiase. Poi l'assalto dei tifosi. Il primo: "Mister, l'anno prossimo a calci in c..o". Il secondo, a bruciapelo: " Volevo ringraziarla soprattutto per la sua fortuna ". Menichini ha ricevuto in dono una spilla e ha proseguito il proprio tour, a passeggio nella storia granata. Poco dopo le ore 18 sono arrivati Ciro Ferrara, Evans Soligo e Alessandro Del Grosso, il terzino di Ardea che segnò al Milan in serie A, allo stadio Meazza.

Gallery