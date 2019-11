Salernitana, blitz di Mezzaroma in città : il co-patron vicino alla squadra

Marco Mezzaroma è arrivato alla stazione di Salerno, poi ha assistito all'allenamento dei calciatori della Salernitana (il secondo di giornata), ha parlato con la squadra e l'ha spronata. In serata resterà a cena in città, prima ritornare a Roma. E, dopo il rientro nella capitale, è molto probabile che ritorni allo stadio sabato prossimo quando i granata scenderanno in campo contro l'Ascoli per assistere alla partita insieme al cognato e co patron Claudio Lotito.