Minala ospite a Sportitalia: "Ad Avellino non ho offeso nessuno"

Gli strascichi del derby d'andata tra Avellino e Salernitana tengono - incredibilmente - ancora banco, nonostante siano trascorsi tanti mesi. A riaccendere la miccia della polemica c'ha pensato ieri sera il giornalista Michele Criscitiello (il video è virale sui social) che dalle tribune del broadcasting sportivo nazionale "Sportitalia" ha invitato il centrocampista granata Joseph Minala. Il conduttore 'tifoso', evidentemente ancora imbronciato per la debacle interna subita dall'Avellino proprio per un gol siglato al 96' del calciatore camerunense, 'accoglie' Minala contestandogli immediatamente il fatto di aver zittito - e offeso a suo dire - la curva irpina. A seguito dei toni piccati e ironici del conduttore, il calciatore granata - in evidente imbarazzo per via dell'atteggiamento forse un tantino fuori le righe del giornalista - prova a dare la sua versione dei fatti, giustificando quel gesto evidenziando il fattore dell'emotività, in uno dei momenti più emozionanti e concitati del derby.

"Nessuna volontà di offendere" ha poi ribadito il mediano granata, che ha tra l'altro dichiarato di rispettare la tifoseria irpina e di essere un fan della squadra di basket locale. Ciò però non ha soddisfatto a pieno le rivalse del conduttore irpino, che ha poi chiosato ironicamente sul rapporto di amicizia tra il camerunense e il calciatore dell'Avellino Castaldo asserendo: "E menomale, se eri nemico che facevi? Ci sparavi?". Il sorrisetto sardonico di risposta del calciatore granata è poi tutto un perché e da solo merita il 'prezzo da pagare' per aver assistito (sopportato?) all'ennesimo stucchevole siparietto (sembra quasi una 'western story') su una vicenda abbondantemente archiviata nei libri di storia.