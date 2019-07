Mercato Salernitana tra flirt, trattative e ingaggi ufficiali: arriva Mirko Esposito

Mentre Alessio Cerci, reduce da un campionato tra luci e ombre in Turchia, dà la propria disponibile a riabbracciare Giampiero Ventura, il suo papà calcistico che l'aveva svezzato a Torino, e la Salernitana tiene d'occhio l'esterno Firenze, proveniente dal Crotone, il sito ufficiale della Lega di B rende nota la prima operazione conclusa dal club granata.

Il profilo

La Salernitana ha tesserato il terzino destro classe ’96 Mirko Esposito. Il giocatore proviene dal Siena e in Lega Pro ha giocato con Sicula Leonzio, Catania, Paganese e Catanzaro. Ha fatto in tempo anche ad esordire pochi istanti in serie A, con la maglia del Parma. Esposito sosterrà le visite mediche, potrebbe partire per il ritiro di San Gregorio Magno ma dovrebbe essere girato in prestito ad un altro club.

Assemblea

Intanto è stata rimandata all'8 luglio l'assemblea di Lega e in quella data verranno definite anche le datae ufficiali della nuova stagione, compreso il debutto della Salernitana in Coppa Italia.