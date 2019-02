Nazionale Parlamentari in amichevole all'Arechi per i cento anni della Salernitana

"La Nazionale Parlamentari giocherà a Salerno per una gara celebrativa in occasione dei cento anni della Salernitana. Scegliete voi lo sparring partner. Avrà scopo benefico, troveremo una destinazione e ne parleremo nel prossimo direttivi, martedì". Lo annuncia l'ex ministro Luca Lotti, durante la visita allo stadio Arechi svoltasi questa mattina. Poi aggiunge: "Toh, che coincidenza: io sono nato il 19 giugno".

La visita

Lotti ricorda la ricorrenza - personale e della Salernitana - poi commenta: "Ristrutturazione importante, l'intervento mette a posto sediolini e altri settori. Ci hanno creduto il Governo e la Regione Campania, alle Universiadi: 270 milioni di euro per il rilancio delle strutture,volano turistico. Non è stato facile, ci siamo arrivati in corsa, ma stiamo dimostrando che questo grande evento, dal 3 luglio, possa far splendere la Campania". Presente anche il deputato dem Piero De Luca che ricorda: "Centosettantasei Paesi coinvolti, più di 18 discipline, 8mila atleti,1000 direttori di gara, avremo all'Arechi la finale di calcio, consente di ristrutturare impianti non solo a Salerno ma anche nell'Agro ed a Baronissi. Mentre altri hanno paura di ospitare le Olimpiadi, noi abbiamo puntato sulle Universiadi. I lavori procedono spediti, gli atleti vengono ospitati anche nelle strutture universitarie di Salerno".

A fare da cicerone il sindaco Vincenzo Napoli: "Avanti di buona lena senza infastidire il regolare svolgimento del campionato. I sediolini della tribuna inferiore saranno dislocati in altre strutture sportive della città per renderli meno disagevoli". E, infine, sul Palazzetto dello Sport:" E' opera incompiuta, valutiamo iniziative che vanno dal progetto di finanza a progetti del Coni. Non resterà così", conclude il primo cittadino.