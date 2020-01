La Nazionale sceglie Bologna: lo stadio Arechi non ospiterà Italia-Repubblica Ceca

La sfida degli azzurri, l'ultima amichevole prima degli Europei 2020, non si giocherà a Salerno. La Federcalcio oggi ha ufficializzato lo stadio che ospiterà il match del 4 giugno e ha scelto lo stadio Dall'Ara di Bologna.

Le ipotesi

Dopo il sopralluogo congiunto Federcalcio-Uefa, svoltosi qualche giorno fa nell'impianto sportivo di via Allende, lo stadio Arechi resta sempre una location appetibile. Il 31 marzo 2020, ad esempio, l’Italia under 21 ospiterà la Svezia nel turno di qualificazione ai prossimi Europei di categoria e la sede dell'incontro non è stata ancora ufficializzata. Salerno aspetta ma confida nello stesso tempo di ospitare una partita della Nazionale maggiore. Da settembre a dicembre 2020, ad esempio, si giocheranno le partite di Nations League.