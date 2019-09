Nicola Bartolini: da Salerno al Mondiale 2019 sognando le Olimpiadi

Nicola Bartolini, di Ginnastica Salerno, è stato convocato da Giuseppe Cocciaro, Direttore tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica Maschile, per i Mondiali 2019 che si disputeranno in Germania dal 4 al 13 ottobre 2019.

La storia

Nicola Bartolini, atleta sardo trapiantato a Salerno, è stato finalista europeo al volteggio ed al corpo libero ma ha alle spalle un grave infortunio alla spalla. Proprio dopo l'infortunio, nel 2016, ha iniziato un percorso insieme alla società salernitana per tornare nuovamente al top. Bartolini è stato indicato come all-arounder insieme ai compagni Ludovico Edalli e Nicolò Mozzato. Scenderanno in gara con uno schema 5-4-3: quattro atleti per attrezzo, con i migliori tre punteggi a concorrere nel totale di squadra. In palio ci sono nove posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020