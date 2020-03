Numeri record al Golf Club “Quadrifoglio Village”per l’Interregionale di Footgolf

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

18 buche di Footgolf “vista mare”. E’ questo lo spettacolo che ha regalato il Golf Club “Il Quadrifoglio” Village, di Pontecagnano, ai 130 giocatori di Footgolf ospitati a fine febbraio, per la I tappa 2020 dell’Interregionale, individuale e a squadre, Centro Sud. Un vero record di presenze per la gara inaugurale di Campionato, organizzata dal Sorrento Footgolf, su quello che è il campo ufficiale di gioco della squadra. Sold out a 24 ore dall’apertura delle iscrizioni. Nonostante i numeri inattesi l’organizzazione della giornata di gioco è stata impeccabile. Il sole e la temperatura mite hanno consegnato ai footgolfers un campo in perfette condizioni. Il Golf Club “Il Quadrifoglio”, 9 buche, inaugurato nel 1999, nasce con l’intento di realizzare una struttura dedicata, in territorio salernitano. Nel 2015 diventa campo ufficiale del Sorrento Footgolf e insieme alla ASD realizza un percorso di 18 buche per il calcio giocato sul “green”. “L’incontro con i giocatori del Sorrento Footgolf- ci racconta il Direttore del Gol Club, Francesco Langella- risale a qualche anno fa. La squadra cercava un campo dove allenarsi e giocare le partite di AIFG. Abbiamo accettato la scommessa. Siamo sempre stati aperti a proposte che potessero portare innovamento e la sfida del Footgolf ci è parsa subito interessante. Oltretutto ci dava la possibilità di aprire il nostro Golf Club ad un pubblico nuovo. I numeri di questi anni ci hanno dato ragione. Oggi, come noi, tante strutture private di Golf, sul territorio nazionale, stanno facendo la stessa scelta. ”Al “Quadrifoglio”- prosegue Langella- i giocatori del Sorrento Footgolf si allenano durante la settimana. Il loro rapporto con i golfisti è gioviale, di estrema correttezza e garbata convivenza. Due volte all’anno ospitiamo il Campionato Interregionale Centro Sud. Nel 2016, abbiamo avuto la prima Tappa del Campionato Nazionale. ”Alla luce dei numeri crescenti che il ”calcio in buca” va raccogliendo, e della necessità di offrire un percorso di gioco sempre più performante, il Sorrento Footgolf sta programmando una serie di interventi di miglioramento strutturale del campo. “L’ammodernamento del campo, al Golf Club Quadrifoglio Village di Pontecagnano – dichiara il Presidente del Sorrento Footgolf, Ivano Schisano- è uno dei nostri propositi per il 2020. Si tratta di modifiche che ne miglioreranno le qualità tecniche – spiega Schisano- regalando un gioco più stimolante e competitivo.” Prima ASD nella storia del Footgolf italiano, iscritta a AIFG dal 2014, il Sorrento Footgolf si è ritagliato, negli anni, una posizione di prestigio nel panorama del Footgolf tricolore. Sempre in buona posizione nel Ranking nazionale, ha conquistato diversi podi e per ben tre volte ha portato i colori rosso-nero nel team azzurro, ai Mondiali del 2016 in Argentina, a quelli del 2018 a Marrakech e agli Europei 2019 in Inghilterra.