Oggi al Volpe il primo allenamento ufficiale della stagione 18/19

Partirà ufficialmente domani la nuova stagione della Salernitana. I granata in mattinata si sottoporranno a test atletici e visite mediche presso il Centro Polidiagnostico Check-Up mentre nel pomeriggio alle 17:00 al campo “Volpe” la squadra si ritroverà per il raduno ufficiale e il primo allenamento della nuova stagione. La seduta si svolgerà a porte aperte.

Con questa nota, apparsa ieri pomeriggio sul sito ufficiale del club, la Salernitana ha annunciato il primo atto ufficiale della nuova stagione agonistica 2018-2019. In attesa di ulteriori novità dal calciomercato in pieno fermento nelle ultime ore, questo pomeriggio i calciatori granata - vecchi e nuovi - dopo aver espletato la pratica delle visite mediche al centro polidiagnostico Check - Up, si raduneranno poco prima delle 17 al campo Volpe per effettuare la prima sessione di allenamento agli ordini di mister Colantuono.