La P2P è nella storia: vinta la Coppa Italia di beach volley

A Vasto, sede della prima tappa della Lega Volley Summer Tour, la P2P ha conquistato la Coppa Italia di Serie A, specialità 4x4, battendo in finalissima la Millenium Brescia. Alla prima tappa del circuito (la prossima, il 13-14 luglio a Riccione metterà in palio la Supercoppa) hanno partecipato le atlete Emanuela Fiore, Angela Gabbiadini, Sara Angelini, Martina Ferrara, Eleonora Gatto, Beatrice Meniconi. La finalissima è stata ripresa e trasmessa in diretta da SportMediaset.

