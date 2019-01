Palermo - Salernitana: al Barbera, rebus attacco per Gregucci

Dopo quasi 20 giorni di assenza, il calcio giocato è pronto a tornare al centro della scena. Per la Salernitana - chiamata insieme alla capolista Palermo domani sera (ore 21) a riaprire le ostilità di un campionato fin quì molto equilibrato - è stato un inizio di anno a dir poco 'movimentato', vuoi anche (e soprattutto) per la dicotomia sempre più evidente tra il management societario e la tifoseria granata. Da un lato una società 'sorda' agli appelli della 'sua gente' che invoca una squadra più competitiva, dall'altra una tifoseria 'stanca' di vedere la propria squadra del cuore accontentarsi di campionati anonimi. Tra le pieghe di questa rottura, una sessione di calciomercato condotta fino ad ora senza regalare particolari sussulti: l'arrivo di Minala, per quanto amato dalla piazza, non mette e non toglie nulla ad una squadra che ha bisogno di tanta qualità in mezzo al campo. Intanto però il campionato incombe, e il primo scoglio da superare è tutt'altro che semplice da aggirare. Il Palermo di Stellone è forse il peggior cliente che i ragazzi di Gregucci potessero incontrare, non fosse altro per l'emergenza in cui versa il centrocampo granata, ridotto all'osso per via della squalifica di Castiglia e degli infortuni occorsi a Odjer e al lungodegente Di Gennaro.

LA FORMAZIONE

In vista dell'improbo match del Barbera, Gregucci ha comunque le idee chiare su quel che sarà lo spartito tattico da eseguire ed opporre alla corazzata rosanero: il 3-4-2-1. Dalla cintola in sù permangono diversi dubbi, soprattutto per quel che concerne la composizione del reparto offensivo, ma andiamo con ordine. Davanti a Micai, linea difensiva a 3 composta da Migliorini al centro (Schiavi è out per infortunio), Mantovani a destra e Gigliotti a sinistra; a centrocampo, Akpa Akpro (recuperato in extremis) e Di Tacchio comporranno la coppia centrale (solo panchina per il neoacquisto Minala), mentre invece sui rispettivi out, saranno Pucino e Vitale i titolari; in attacco, Lamin Jallow, in questi giorni di pausa provato e riprovato più volte al centro del reparto offensivo da Gregucci, è l'unico certo di una maglia; è bagarre invece per le altre due: a contendersele ci sono i due Anderson (André e Djavan) e Alessandro Rosina.