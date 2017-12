Palermo - Salernitana: Colantuono ritrova Minala, ma perde Schiavi e Gatto

Schiavi e Gatto KO per noie muscolari, Perico nuovamente indisponibile, Sprocati a mezzo servizio. Questa è l'istantanea che meglio descrive il non eccellente stato di salute in cui versa la rosa messa a disposizione del tecnico Colantuono (nella lista non sono menzionati alcuni tra i lungodegenti che oramai non fanno più notizia). A controbilanciare parzialmente le defezioni, il prezioso rientro tra i ranghi di Joseph Minala che ha scontato con il Foggia il turno di squalifica. Contro la corazzata siciliana dunque si dovrà fare - come spesso è accaduto durante questa stagione, giunta oramai al giro di boa - di necessità virtù per mettere in campo un undici titolare all'altezza della situazione. Strappare un risultato positivo alla "Favorita" (oggi stadio Barbera) consentirebbe ai granata di non perdere troppo terreno dalla zona play off e al contempo di mantenere a debita distanza la zona colda. La missione però è tutt'altro che semplice: il Palermo è formazione solo di passaggio in serie cadetta e in un ottimo stato di salute; ma la storia di questo campionato ha raccontato che quando la Salernitana si è trovata in difficoltà sono venute fuori le prestazioni più belle e di maggior spessore.

La formazione

Per ovviare alle su citate defezioni, il tecnico laziale dovrà attingere a piene mani dalla panchina. Il modulo sarà sempre lo stesso, ovvero quel 4-2-3-1 che fino ad ora ha avuto alterne fortune. A difendere la porta granata ci sarà sempre il giovane lituano Adamonis (Radunovic è ancora infortunato). Linea difensiva a 4 composta da Pucino e Vitale sui rispettivi out di competenza e da Mantovani e il rientrante Bernardini al centro. A centrocampo, Minala e Ricci si ergeranno la solita diga, mentre novità sono attese sulle fasce: sull'out destro infatti Di Roberto sembra essere il principale candidato per la sostituzione dell'infortunato Gatto, a sinistra invece tutto dipenderà dalle condizioni di Sprocati. Al momento le chance di vedere in campo dal 1' il brianzolo sono ridotte al lumicino, più probabile invece l'inserimento del portoghese Alex, che, fin quando è stato chiamato in causa dalla precedente gestione tecnica, ha garantito buone prestazioni. In ballottaggio ci sarebbe anche Antonio Zito, ma al momento l'ex irpino non sembra essere in cima alle preferenze del tecnico. Conferme in vista invece per il giovane marocchino Kiyine, che, anche domani al Barbera, dovrebbe agire da trequartista a sostegno dell'unica punta di ruolo che sarà, salvo novità dell'ultima ora, Alessandro Rossi. Rosina invece, che pure avrebbe potuto contendere una maglia sia ad Alex che allo stesso Kiyine, non risulta nemmeno tra i convocati.

La probabile formazione:

Salernitana (4-2-3-1): Adamonis; Pucino, Bernardini, Mantovani, Vitale; Minala, Ricci; Di Roberto, Kiyine, Alex (Sprocati); Rossi.

Allenatore: Colantuono

Arbitro: Sig. Minelli della sez. di Varese

Calcio d'inizio: 28 dicembre ore 20.30

Stadio: Renzo Barbera di Palermo