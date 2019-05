Pallamano, Jomi batte Oderzo ed è campione d'Italia

"Tripletta" della Jomi: dopo la conquista della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia, la squadra salernitana entra nella leggenda della pallamano femminile, conquistando anche il titolo italiano. Lo scudetto, il terzo di fila per la Pdo Salerno, è stato cucito sul petto dopo la vittoria contro Oderzo (30-20) Nella palestra Palumbo esaurita in ogni ordine di posto, la Jomi conquista il settimo titolo italiano della propria storia, nell'edizione numero 50 della pallamano femminile.

I complimenti del sindaco

"Esprimiamo grande gioia per la JOMI Salerno che entra nella leggenda conquistando il terzo scudetto consecutivo - ha detto il primo cittadino, Enzo Napoli -Un traguardo che incornicia una stagione perfetta dopo la conquista di Supercoppa e Coppa Italia. E' la vittoria di un gruppo formidabile di atleti, tecnici e dirigenti che sono un esempio di professionalità, dedizione, voglia di vincere sempre. Aspettiamo le ragazze a Palazzo di Cittá per esprimere la riconoscenza della Civica Amministrazione e della Città per queste vittorie che onorano Salerno".