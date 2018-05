Volley tra i templi: circuito regionale a Capaccio Paestum il 6 maggio

Sport e cultura all'ombra dei templi. La Fipav Campania celebra con un circuito dedicato ai più piccoli con un evento di pallavolo denominato “Sapere”, dedicato al Volley S3, in programma domenica 6 maggio a Capaccio Paestum. I partecipanti all’evento, organizzato dalla Fipav Campania in collaborazione con il Comitato Territoriale di Salerno, al termine della manifestazione di Volley S3, potranno accedere in maniera del tutto gratuita al Parco Archeologico di Paestum per scoprire la millenaria storia di uno dei siti archeologici più antichi del mondo.

L’intero programma sarà svelato nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà mercoledì 3 maggio alle 11.30 presso l’Ufficio Turismo del Comune di Capaccio Paestum in piazza Basilica, a Paestum. Interverranno il Sindaco di Capaccio Paestum, Franco Palumbo; la vicesindaca, Teresa Palmieri; l’assessore allo Sport, Franco Sica; il presidente regionale Fipav, Ernesto Boccia; il presidente del Comitato Territoriale Fipav, Massimo Pessolano; il consigliere provinciale Antonio Adinolfi e lo staff organizzativo dell’evento coordinato da Milena Pisapia. Sarà presente, inoltre, la Polisportiva Paestum con il vicepresidente Tommaso Podeia e il direttore sportivo Marco De Santis.