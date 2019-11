Salernitana, ecco le partite del periodo natalizio

La Lega B ha comunicato gli orari delle partite della Salernitana che si svolgeranno nel periodo natalizio.

Le partite

Sabato 21 dicembre, alle ore 15, si disputerà la sfida calcistica Empoli-Salernitana; giovedì 26 dicembre, sempre alle 15, andrà in scena allo stadio “Arechi” Salernitana-Pordenone; infine, domenica 29 dicembre, allo stesso orario, i granata saranno in trasferta in Liguria per la partita contro lo Spezia.