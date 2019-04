Pedalando per la città, i salernitani tornano in bici: tanta curiosità

Pedalando per la Città si prepara a vivere la sua 27.esima edizione. Il Comune di Salerno ha ufficializzato la data dell'attesa manifestazione. Si parte il 19 maggio, domenica da cerchiare in rosso, anzi in verde, perché l'evento sarà un inno non solo alla socializzazione e allo sport per tutti ma anche all'ambiente.

Info utili

Percorso chiuso al traffico, di 12 chilometri. La partenza è fissata alle ore 9 da Piazza Vittorio Veneto. Lo slogan è "Con Francesco onoriamo la natura". C'è il patrocinio del Comune di Salerno, Assessorato all'Ambiente, del CSI, della Croca Bianca Città di Salerno, dell'Ente Nazionale Protezione Animali. L'anno scorso, caratterizzata dallo slogan "Differenza meglio, pedala di più", la manifestazione coinvolse circa duemila persone.