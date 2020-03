Salernitana in ritiro a Perugia: partita a porte chiuse

I calciatori della Salernitana si sono radunati stamattina, giovedì 5 marzo, al campo Volpe. Insieme allo staff tecnico hanno raggiunto l'Umbria in pullman per il ritiro anticipato. Sabato allo stadio Curi si giocherà senza pubblico, in ottemperanza al decreto ministeriale che sarà in vigore fino al 3 aprile per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

I dubbi

L'allenatore Gian Piero Ventura ha lasciato a casa gli infortunati Djuric, Di Tacchio, Giannetti. In attacco, possibile staffetta Jallow-Cerci, quest'ultimo grande protagonista della partita vinta nel turno infrasettimanale contro il Venezia. Il difensore Jaroszynski non è al meglio per un affaticamento agli adduttori ma dovrebbe essere della partita. Ballottaggi Billong-Migliorini, Karo-Aya. A centrocampo potrebbe esserci spazio per Capezzi al posto di Maistro.