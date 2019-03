Perugia-Salernitana, Schiavi ko e rientra Casasola: ecco i convocati da Gregucci

La Salernitana, oggi, ha sostenuto l’ultimo allenamento in città, allo stadio Arechi. Infortunato Schiavi, Gregucci riconferma la formazione vittoriosa contro la Cremonese; unico cambio il rientro di Casasola sulla fascia destra al posto di Djavan Anderson.

I convocati

PORTIERI: Lazzari, Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: Casasola, Gigliotti, Mantovani, Migliorini, Pucino, Lopez;

CENTROCAMPISTI: D. Anderson, Di Tacchio, Marino, Mazzarani, Memolla, Minala, Odjer;

ATTACCANTI: A. Anderson, Calaiò, Djuric, Jallow, Orlando, Vuletich.

La curiosità

E’ quasi pronta la tribuna dello stadio arechi con l’istallazione dei sediolini bianchi e granata a cura della ditta Omsi di Bologna. L’installazione proseguirà nei prossimi giorni anche in Curva Nord come emerge dalle foto in basso.

Gallery