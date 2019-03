Perugia-Salernitana, le probabili formazioni: 750 tifosi granata in Umbria

Tre dubbi per il tecnico del Perugia, Alessandro Nesta: i terzini e la punta da affiancare a Melchiorri. Felicioli è in bilico: dovesse dare forfait, giocherebbe Rosi a sinistra con Mazzocchi a destra. In attacco, invece, in tre lottano per una maglia. Solo Melchiorri ha il posto fisso. Con il Venezia Sadiq ha giocato e segnato però Nesta aveva risparmiato Vido fuori proprio per farlo riposare in ottica Salernitana. Dunque parte lui favorito, un passo indietro Sadiq e Han. Il tecnico della Salernitana Angelo Gregucci, invece, promuove Casasola che rientra dalla squalifica. In panchina Djavan Anderson.

Le probabili formazioni



Perugia (4-3-1-2): Gabriel; Mazzocchi, Gyomber, Sgarbi, Felicioli (Rosi); Falzerano, Carraro, Dragomir; Verre; Melchiorri, Vido (Sadiq). A disp: Bizzarri, Perilli, Rosi (Felicioli), Ranocchia, Falasco, Bianco, Moscati, Kouan, Bordin, Sadiq (Vido), Han. Allenatore: Nesta

Salernitana (3-4-1-2): Micai; Pucino, Migliorini, Mantovani; Casasola, Di Tacchio, Minala, Lopez; Andrè Anderson; Calaiò, Jallow. A disp: Lazzari, Vannucchi, Gigliotti, Memolla, Djavan Anderson, Mazzarani, Marino, Odjer, Djuric, Vuletich, Orlando. Allenatore: Gregucci

L'ultima vittoria

Un gol di Bombardini in mezzo alla neve, con il pallone rosso e i guanti di protezione, permise alla Salernitana si sbancare il "Renato Curi" di Perugia, il 21 febbraio 2005. La vittoria dei granata in Umbria, quattordicini anni fa, è l'ultimo colpo esterno della squadra del cavalluccio marino a Perugia. L'allenatore dell'epoca era Angelo Gregucci che oggi siede di nuovo sulla panchina della Salernitana. Perugia-Salernitana è uno scontro diretto: vale un posto nei playoff, i tifosi granata ci credono e seguiranno in massa i granata. Già venduti oltre 700 biglietti. Reduce dalla vittoria casalinga con la Cremonese, la squadra granata è obbligata a vincere (nella peggiore delle ipotesi, a pareggiare) per operare il sorpasso ai danni dei grifoni oppure per non farsi a propria volta staccare, perché un'eventuale sconfitta consentirebbe al Perugia allenato dal camnpione del mondo Nesta di allungare a +4.

La tattica e l'infermeria

Gregucci non stravolgerà l'undici base che ha battuto 2-0 la Cremonese, pochi giorni fa. Casasola, infatti, dovrebbe essere l'unica novità in formazione, schierato al posto di Djavan Anderson. Confermati Calaiò e Jallow, valutazioni in corso su Mazzarani (contrattura) che rirentra in ogni caso nella lista dei convocati ma che sarà scalzato dal riconfermato Andrè Anderson nel ballottaggio per la maglia di trequartista. In infermeria restano Bernardini, Perticone, Akpa Akpro (pronto per la sfida ala Crotone), Rosina, Di Gennaro e anche Schiavi. Quest'ultimo ha rimediato una lesione muscolare alla coscia sinistra e le sue condizioni fisiche saranno rivalutate tra 20 giorni.

L'avversario

Il Perugia viaggia da quattro partite sull'altelena, proprio come accade alla Salernitana: sconfitta, vittoria, sconfitta, vittoria, nell'ultimo caso ottenuta fuori casa. Allo stadio Curi, invece, il Grifo fa fatica, è in rottura prolungata, perde da tre partite. Insomma c'è un tabù casalingo per la squadra di Nesta e la Salernitana dovrà approfittarne. Il Perugia rinuncerà agli infortunati Cremonesi, El Yamiq e Kinglsey. In forte dubbio Falasco.