Pescara - Salernitana: ecco le formazioni ufficiali

Colantuono vara un 3-5-2 con diverse sorprese. In difesa, confermato l'esordio dal 1'di Monaco. A centrocampo, Minala sarà coadiuvato da Zito e dal rispolverato Della Rocca come mezzali, mentre Popescu agirà da esterno mancino. In attacco, via libera alla coppia Sprocati-Palombi