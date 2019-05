Caos playout, i calciatori di Salernitana e Venezia vogliono scioperare

I giocatori granata e lagunari sarebbero pronti all'ammutinamento: sono in contatto tra loro, attraverso l'Associazione Italiana Calciatori, e stanno provando a boicottare le date del 5 e 9 giugno indicate dalla Federcalcio per la disputa degli spareggi salvezza