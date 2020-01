“Insieme con lo sport” a Pontecagnano: termina la XXXIV edizione del torneo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Grande partecipazione e divertimento per la XXXIV edizione del Torneo “Insieme con lo sport” organizzato presso il centro sportivo dell’A.S.D. Sporting Club Picentia. Anche nel giorno dell’Epifania, centinaia di piccoli calciatori e famiglie hanno affollato i campi del Picentia per le gare finali delle rispettive categorie della manifestazione di calcio giovanile tra le più importanti e storiche del panorama campano, ideata da Davide Pierro, direttore tecnico e fondatore dell’A.S.D. Sporting Club Picentia nata nel 1984. La kermesse, che si è svolta a Sant’Antonio di Pontecagnano dal 2 al 6 gennaio, ha visto quest’anno impegnate 30 società provenienti dall’intera provincia di Salerno con le rispettive formazioni dai Piccoli Amici agli Esordienti: grazie ai quattro campi a disposizione nel “Picentia Village”, le gare si sono svolte in contemporanea in un clima di gioia e festa. Ad aggiudicarsi il primo posto nella categoria Esordienti 2008 “VI Memorial Daniele Altamura” è stato l’Assocalcio Terzo Tempo mentre lo Sporting Club Picentia ha conquistato la seconda posizione. Nella categoria Pulcini 2009 “IX Trofeo Pasquale Simeone” prima classificata la Scuola Calcio Millenium, seconda invece la Spes Battipaglia. Per i Pulcini 2010 “XV Memorial Ludovico Lamberti” vittoria casalinga per lo Sporting Club Picentia che ha superato l’Assocalcio Terzo Tempo al secondo posto. Primi calci 2011 “VIII Torneo Insieme con la Befana”: primo posto per la Scuola Calcio Millenium, secondo posto per lo Sport House. Premiati con medaglie di partecipazione e calza della befana tutti i partecipanti della categoria Piccoli Amici 2013/2014 ovvero le società Sporting Club Picentia e Salerno Guiscards. Premio “miglior calciatrice” per le piccole Diana Scivetti e Annarita Contaldo (categoria Pulcini). A premiare le squadre il Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara, il Coordinatore Regionale Settore Giovanile e Scolastico Giuseppe Madonna, gli allenatori Nicola Labrocca, Aniello Colonnese, il Prof. Nello De Luca, il vice-presidente dello Sporting Club Picentia Simone Pierro e il patron Davide Pierro. Alla manifestazione hanno partecipato le società Raffaele Sergio Academy, Olympic Salerno, Assocalcio Terzo Tempo, Fox Paestum, Polisportiva Nikè, Luca Fusco Academy, Polisportiva Feldi Eboli, Spes Battipaglia, Millenium, Giuseppe Gallozzi, Nuova Neugeburt, Polisportiva Baronissi, Albanella, Virtus Junior Giffoni, Sport House. Soddisfazione è stata espressa dalla famiglia Pierro per “la straordinaria partecipazione dei giovani calciatori e delle famiglie all’edizione 34 del torneo ormai diventato un appuntamento fisso del periodo natalizio in regione Campania a testimonianza del lavoro svolto da oltre trent’anni sui campi di calcio e con i più piccoli dallo Sporting Club Picentia sul nostro territorio” afferma il Direttore Tecnico del Picentia Davide Pierro. “La mia umile esperienza mi porta qualche volta a dare qualche consiglio soprattutto ai genitori: lasciamo giocare e divertire i nostri figli senza pretendere troppo da loro se non il rispetto delle regole e la sana competizione che sono valori importantissimi per la crescita personale dei nostri ragazzi”. “E’ stata una bellissima festa dello sport e i ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno partecipato e vissuto una settimana piena di calcio e divertimento presso la nostra struttura, dalle società ospitate, ai genitori, alle istituzioni che ci sono vicine e ai collaboratori che hanno organizzato le gare”.

