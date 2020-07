La Salernitana sfida il Cittadella, Ventura: "Daremo il massimo"

Reduce dalla sconfitta subita ad Ascoli, la Salernitana cercherà riscatto domani (lunedì 13 luglio, ore 21) contro il Cittadella allo stadio Arechi. Cerci non è tra i convocati. Attraverso il sito ufficiale del club, l'allenatore Gian Piero Ventura ha presentato il match.

Le dichiarazioni

“Domani ci aspetta una partita difficile contro una squadra che l’anno scorso ha sfiorato la Serie A. Anche quest’anno il Cittadella ha fatto un campionato sopra le righe e saremo chiamati a fare del nostro meglio in una gara sicuramente complessa”. Queste le parole del tecnico granata Gian Piero Ventura alla vigilia di Salernitana – Cittadella. Il tecnico granata ha quindi concluso: “La squadra sta continuando a lavorare bene, c’è tanta voglia di fare e di riscattare la sconfitta di Ascoli. Ci aspettiamo tutti risposte importanti a partire da domani in questo senso”.

I convocati

PORTIERI: Micai, Lazzari, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Billong, Curcio, Galeotafiore, Heurtaux, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Lombardi, Maistro;

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Iannone.