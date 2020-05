Protocollo scientifico e direttivo Lega B: il calcio aspetta il via libera

Viene prima la salute, poi la decisione ministeriale, infine l'attività agonistica. Il grande puzzle del calcio prenderà forma oggi, durante l'incontro tra il Comitato tecnico scientifico del Governo e i dirigenti della Federcalcio. Il tema del giorno è l'approvazione, la validazione del protocollo sulla ripresa degli allenamenti di gruppo delle squadre di calcio. Il protocollo è l'insieme dei comportamenti e dei controll sanitari che i club professionistici dovranno assumere per riprendere gli allenamenti in sicurezza.

Il campionato

Il 18 maggio è la data cerchiata in rosso anche sull'agenda del ministro per lo sport, Spadafora. Solo per gli allenamenti: tutto l resto è da stabilire. "Speriamo tutti che i campionati possano riprendere ma oggi è impossibile definire una data certa, perché dobbiamo verificare - ha detto il ministro - come reagirà la curva dei contagi nelle prossime due settimane". Nel frattempo oggi il Consiglio direttivo di Lega B (vice presidente Marco Mezzaroma, co-patron della Salernitana), si riunirà per studiare soluzioni, aggiornare i conti della categoria che va a ruota della Serie A, in particolare per quanto riguarda i contributi della mutualità. I club di B sono disposti a concludere il campionato oltre il 2 agosto e oggi lo ribadiranno. La Salernitana ha giocato l'ultima volta il 7 marzo, esattamente due mesi fa, a Perugia. Prima dell'interruzione, Ascoli e Cremonese non hanno fatto in tempo a scendere in campo e dovranno affrontarsi. Mancano dieci giornate alla conclusione della stagione regolare, poi ci sarebbero playoff e playout.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le matricole

La Lega Pro (ci sono anche Cavese e Paganese) non aspetterà l'approvazione del protocollo, perché il presidente di Lega, Ghirelli, ascoltati i medici sociali, ha già spiegato che in terza serie è inapplicabile. Oggi, dunque, l'assemblea di Lega poorà dichiarare concluso il campionato. Ci saranno tre squadre già pronte a comporre il prossimo organico di Serie B: promosse Reggina, Vicenza e Monza. Resta poi da definire l'inserimento della quarta squadra da promuovere. Al vaglio una classifica stilata considerando la media punti. Questo parametro premierebbe il Carpi.