Regata delle Repubbliche Marinare a Genova: Amalfi vince al fotofinish

Amalfi vince la 63esima Regata delle Antiche Repubbliche Marinare a Genova. Una vittoria al fotofinish quella della squadra della Costiera Amalfitana, avvenuta dopo una lunga rimonta, con al secondo posto l'equipaggio di casa, al terzo quello di Veneza e al quarto il giovane equipaggio di Pisa.

La gara

La competizione è durata meno di 10 minuti, durante la quale tutti gli equipaggi hanno profuso ogni energia disponibile: Genova è scappata via fin dalle prime battute, per poi essere superata di pochi centimetri sulla linea d'arrivo dai campani, che già 2 anni fa vinsero alla stessa maniera sulle acque di casa. Non solo sport, però: sabato lungo corteo storico in costume e spettacolo pirotecnico (anche in occasione della Festa della Repubblica) a denotare l'importanza di un appuntamento che tra 12 mesi si rinnoverà a Venezia.