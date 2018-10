Restyling stadio Arechi: tra un mese l'inizio dei lavori?

L'operazione "Restyling Arechi" sembra finalmente prendere il volo. Lo ha rivelato stamane il quotidiano "Il Mattino", il quale ha illustrato dalle sue colonne, lo "stato dell'arte" della burocrazia, fase propeduetica al lifting che interesserà il "Principe degli stadi". Il Comune di Salerno ha finalmente assegnato le gare d’appalto riguardanti la riqualficazione dello stadio (tre), grazie a dei fondi (€ 2 milioni e 789mila) intercettati dall'amministrazione in vista delle Universiadi 2019 che si svolgeranno principalmente a Napoli, ma che vedranno l'impianto di via Salvador Allende ospitare numerose gare calcistiche.

Dal rifacimento della tribuna stampa, passando per il potenziamento dell'impiantistica elettrica, fino all'istallazione di nuove poltroncine in tutti i settori e di nuovi impianti di tornelli; questo ed altro è previsto nel progetto di restyling che consentirà all'Arechi di tornare ad essere fruibile come quando ai tempi della massima serie la sua capienza massima sfiorava i 40mila spettatori (circa 37mila spettatori). Le tempistiche? Complice la lunga sosta novembrina della Salernitana, sembra del tutto plausibile la cantierizzazione dell'Arechi già tra tre/quattro settimane, a partire dalla Curva Nord, per poi proseguire gradualemnte negli altri settori. Tra gli interventi 'minori', ma non per questo di scarso rilievo, il rifacimento dei servizi igienici, e del sistema di tubature che servono a far defluire le acque meteoriche, impianto questo compromesso nel suo funzionamento oramai da anni.