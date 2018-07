ll difensore Romano Perticone è un nuovo giocatore della Salernitana

Romano Perticone, difensore classe ’86, è un nuovo giocatore della Salernitana. Il calciatore si è svincolato dal Cesena, club fallito, e ha firmato con il club granata un contratto biennale con opzione per il terzo.

Le trattative

Perticone non è l'unico ex cesenate al quale può ambire la Salernitana: nelle ultime ore, è sempre più calda la pista che porta al difensore Esposito. La necessità di rinforzare a più riprese il reparto difensivo è anche conseguenza dei tempi ancora lunghi di convalescenza di Bernardini, che riprenderà l'attività atletica e gli allenamenti entro la metà di agosto ma che dovrà comunque recuperare minuti nelle gambe e tono agonistico, dopo l'intervento chirurgico. Capitolo attaccanti: la Salernitana sogna Ceravolo, aspetta Jallow ma l'attaccante gambiano è ancora alle prese con problemi burocratici all'ambasciata. Il Pescara ha proposto uno scambio Cocco-Vitale, quest'ultimo terzino sinistro in esubero, "chiuso" da Pucino che può anche traslocare sulla fascia sinistra e dall'arrivo imminente di Anderson, via Lazio. Anderson è un tesserato del Bari, altro club in condizioni economiche disperate: il default è ormai arrivato ma si attende l'esito del ricorso del club, la Federcalcio non procede ancora con lo svincolo dei calciatori pugliesi e quindi il club granata deve attendere ancora qualche ora, prima dell'annuncio. Il portiere è Micai.