Salernitana: un comitato ad hoc per festeggiare i 100 anni

Si sta predisponendo sin da ora la macchina organizzativa per festeggiare degnamente i 100 anni di storia della Salernitana che saranno compiuti il 19 giugno 2019. Come annunciato dal quotidiano La Città, infatti, con oltre un anno di anticipo, l'Amministrazione Comunale ha approvato, tramite una delibera di giunta, la costituzione di un comitato organizzatore che avrà il compito di predisporre, con l’assessore allo Sport, un program­ma di eventi sia di natura spor­tiva che spettacolare da tener­si nei mese di giugno del 2019.

Le motivazioni

Come si legge nel provvedimento, quindi, la decisione di organizzare fin da ora un comitato ad hoc per i festeggiamenti nasce dalla constatazione che: "In precedenti e significative tap­pe della storia della Salernita­na, come la promozione in se­rie B nell’anno 1989/1990 e la promozione in serie A nella stagione 1997/1998, sono sta­te promosse e realizzate una serie di iniziative di riconosciu­to apprezzamento popolare e di significativo valore sportivo e spettacolare, facendo regi­strare la presenza di migliaia di tifosi residenti non solo in città e in provincia, ma anche in svariate località nazionali - e che - per avviare la stesura di un programma cele­brativo che possa soddisfare le esigenze delle diverse genera­zioni che hanno seguito e seguono le sorti della squadra della città, appare evidente e necessario la partecipazioni di istituzioni pubbliche e private che possano accompagnare l'Amministrazione comunale verso la stesura di un progetto, a ragion veduta, ambizioso e coinvolgente”.