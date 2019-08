Colpaccio Salernitana, firma anche Cerci: oggi l'arrivo in città

Nuovo acquisto in casa granata. La squadra di Lotito e Mezzaroma, infatti, ha messo a segno un altro colpo nel calciomercato. Oggi, a Salerno, ha firmato il contratto con la Salernitana Alessio Cerci, ex attaccante di Atletico Madrid, Fiorentina, Roma, Pisa e Torino. Inoltre ha giocato in tutte le nazionali giovanili italiane, dall'Under-16 fino all'Under-21 italiana. La firma è avvenuta alla presenza del direttore sportivo Angelo Fabiani. Soddisfatto mister Ventura, con il quale Cerci si è già allenato, negli anni scorsi, a Pisa e Torino.

Le foto sono di Nicola Ianuale.

Gallery