Salernitana, aria di derby: oggi prove in amichevole al Mary Rosy

L'allenatore dei granata Gian Piero Ventura approfitta della sosta imposta al campionato per dare minutaggio ai giocatori reduci da infortunio. Al centro sportivo Mary Rosy di Pontecagnano Faiano è stato organizzato un allenamento congiunto con l'Agropoli. La partita dove essere disputata in Cilento, allo stadio Guariglia ma le avverse condizioni meteo e il terreno di gioco malmesso hanno consigliato di desistere. Il giardiniere ha imposto l'alt anche per lo stadio Arechi.

Il test

Salernitana oggi in campo contro i "delfini" cilentani, che domenica affronteranno la Nocerina in campionato, per testare le condizioni fisiche e atletiche di Cicerelli, Billong, Giannetti e anche per dare minutaggio a Cerci, il giocatore più atteso in esate e che meno ha inciso fin qui in campionato. Ventura non disporrà dei Nazionali Jallow, Maistro e Karo.