Passione e collezione: gol e scenografie granata rivivono in realtà aumentata

"Ce l'ho, c'è l'ho, mi manca" : il rito della figurina si lega a filo doppio con l'appartenenza e l'identità. Sono in rapporto di causa ed effetto: l'album Sentimento Granata, ideato da Creatiwa e patrocinato dalla Salernitana per celebrare il centenario, non è solo una carrellata di foto da incollare ma un piccolo oggetto di culto. Sì, culto, perchè la Salernitana è una fede, quindi non va spiegata ma tramandata, vissuta, anzi rivissuta.

L'app

All’interno dell’album sarà possibile usufruire della realtà aumentata per rivivere gol, emozioni e azioni di gioco che sono impresse nella memoria di ogni salernitano. Questa particolare funzione è disponibile solo per alcune rarissime figurine che avranno, oltre la cornice color oro, l’icona che le distinguerà dalle altre. Sarà sufficiente scaricare l’app Sentimentogranata, disponibile per Android e iOS, e avviare la scansione della figurina. Tutto sarà riportato a galla attraverso i display: il rigore di Di Tacchio, il gol di Vannucchi in serie A con il Vicenza, di Lazzaro al 94' allo stadio San Paolo di Napoli, di Merino con l'Albinoleffe, di Volpe con il Monza nella partita che sancì la conquista della Coppa Italia di serie C, di Minala ad Avellino. In realtà aumentata anche alcune scenografie: tra le altre, quella dello smile contro la Casertana e dei 10 piani di morbidezza nel derby con il Napoli, poi contro il Poggibonsi.