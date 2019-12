Salernitana, bende e cerotti: Cerci è di nuovo infortunato

Alessio Cerci è di nuovo in infermeria. Il giocatore di maggiore estro e qualità, fortemente voluto dall'allenatore Gian Piero Ventura durante il mercato estivo, è di nuovo ko: ha subito un trauma contusivo alla coscia sinistra.

Il contrattempo

La Salernitana ha sostenuto una partitella in famiglia allo stadio Arechi ma l'attaccante non vi ha preso parte perché l'arto infortunato - il ginocchio sinistro - ha subito un colpo fortuito in allenamento e il dolore persiste. Dopo il lungo programma di riatletizzazione al quale si è sottoposto, Cerci era stato convocato per la sfida casalinga all'Ascoli ma adesso è di nuovo ko.

Il bollettino medico della Salernitana

Gondo (postumi di sintomi influenzali) e Morrone (fastidio alla caviglia destra) hanno svolto un lavoro atletico specifico. Alessio Cerci si è sottoposto a seduta fisioterapica a causa dei postumi di un trauma contusivo alla coscia sinistra. Moses Odjer non ha preso parte alla seduta di allenamento a causa di sintomi influenzali.