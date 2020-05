Salernitana, allenamenti e attesa: la Figc stoppa le gare fino al 14 giugno

Dopo tre giorni di relax in famiglia, i calciatori della Salernitana, in modo individuale e facoltativo, da oggi possono ritornare al centro sportivo Mary Rosy per il lavoro atletico. Ancora bloccati gli alenamenti di gruppo, che il club granata ha già ufficialmente sospeso fino al 25 maggio. Resta tutto congelato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La decisione

La Federcalcio, che ha convocato il Consiglio Federale domani, mercoledì 20 maggio, per discutere della stagione da portare a termine (date, contratti da allungare ai calciatori) e di licenze nazionali per il prossimo campionato, ha anche stabilito che tutte le competizioni agonistiche sotto l'egida federale siano sospese fino al 14 giugno. Sarà corsa contro il tempo per riprendere il campionato, in attesa di ricevere, recepire e di adeguarsi al protocollo: la Serie A inquadra la data del 20 giugno per la ripartenza e la B non prima del 27 giugno.