Salernitana, i convocati di Ventura: Gondo in quarantena

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che domani la squadra riprenderà gli allenamenti collettivi subito dopo aver effettuato il test Covid-19 (cosiddetto test zero) ad eccezione di Cedric Gondo che nei giorni scorsi si è recato in Veneto per motivi personali. Pertanto in ottemperanza al protocollo regionale il calciatore osserverà il periodo di quarantena.

Questo l’elenco dei convocati del mister Gian Piero Ventura:

PORTIERI: Lazzari, Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Billong, Curcio, Galeotafiore, Heurtaux, Jaroszynski, Karo, Lopez, Mantovani, Migliorini, Milani;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Lombardi, Maistro;

ATTACCANTI: Cerci, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Jallow, Iannone.