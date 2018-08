Salernitana, 4 gol al Monopoli nella notte delle "stelle"

Per i gol degli attaccanti, ripassare in campionato. In attesa delle zampate vincenti di Jallow e Djuric, la Salernitana batte 4-1 con le reti dei gregari il Monopoli nella sfida amichevole preludio al debutto in serie B, contro il Palermo, il 25 agosto. Allo stadio Arechi, in occasione della partita preceduta dalla presentazione ufficiale della squadra alla tifoseria, Colantuono schiera subito i big del calciomercato e si riserva alla ripresa la carta Di Gennaro, ultimo botto estivo.

La partita

Sblocca subito Castiglia, già in forma campionato. Dopo il pareggio del Monopoli con Sounas - complici errori della retroguardia e del portiere Micai, fuori dai pali - la Salernitana rimedia con Casasola, poi cala tris e poker con Mazzarani e Andrè Anderson, stessso cognome ma ruolo diverso rispetto all'olandese Djavan, assente nel vernissage dell'Arechi ma pronto ad aggregarsi alla truppa allenata da Colantuono, in vista del campionato.

La presentazione

La sfida amichevole è stata preceduta dalla presentazione ufficiale della squadra, affidata a Luca Scafuri accompagnato da Eva Manduca. Standing ovation per Di Gennaro, Jallow, Djuric, per i veterani Rosina e Pucino, quest'ultimo fresco di rinnovo contrattuale. Spazio non solo per i cori dei tifosi, presenti in tremila unità, ma anche per la solidarietà. Un lungo striscione, concluso con l'invito "Rialzati Genova", ha accompagnato il minuto di silenzio per ricordare le vittime in Liguria, dopo il crollo del ponte Morandi. Schiavi, il capitano della Salernitana, ha letto un messaggio di cordoglio.