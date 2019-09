Salernitana, accolto il ricorso: annullata la squalifica a Ventura

La Corte Sportiva di Appello Nazionale ha accolto il ricorso presentato dalla Salernitana avverso la squalifica dell'allenatore Ventura e l'ha commutata in ammonizione. Il tecnico granata, dunque, domani sera sarà regolarmente in panchina contro il Chievo Verona. Sua ex squadra.

Team manager

E' stata ridotta da due a una giornata anche la squalifica che il giudice sportivo aveva comminato al team manager Salvatore Avallone. Il dirigente accompagnatore, dunque, tornerà in panchina a Livorno.