Salernitana, anticipi e posticipi girone di ritorno: l'orario del derby

La Lega B ha ufficializzato gli orari delle partite dalla prima alla sesta giornata di ritorno. La sfida al Benevento capolista si giocherà nel Sannio il 2 febbraio alle ore 21, di domenica.

Le altre gare

La ripresa delle attività dopo la lunga pausa invernale coinciderà subito con una variazione in calendario per la squadra di Gian Piero Ventura. La Salernitana scenderà in campo domenica 19 gennaio alle ore 15, a Pescara. Occhio anche alla giornata successiva, da bollino rosso sul fronte ordine pubblico: Salernitana-Cosenza alle ore 18 del 25 gennaio, allo stadio Arechi. Per la terza di ritorno, Benevento-Salernitana il 2 febbraio, in versione serale. Monday night il 10 febbraio: Salernitana-Trapani allo stadio Arechi, di lunedì, alle ore 21. Si gioca alle ore 21 di lunedì 17 febbraio anche nel turno successivo ma c'è una postilla della Lega: posticipo disposto per evitare la concomitanza con altri eventi segnalati dall'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. Domenica 23 febbraio alle ore 15 è in programma, infine, Salernitana-Livorno.