Anticipi e posticipi serie B: ecco quando scenderà in campo la Salernitana

La Lega di serie B ha ufficializzato gli orari della prima e della seconda giornata di campionato. La Salernitana, che domenica 11 agosto, alle ore 20.45, affronterà il Catanzaro in Coppa Italia ( chi vince incrocerà il Lecce) debutterà in campionato il 24 agosto allo stadio Arechi, alle ore 18, contro il Pescara. La settimana successiva, il 31 agosto, subito una partita in notturna: a Cosenza alle ore 21.

Le prove

In vista della sfida al Catanzaro - prima gara ufficiale dei granata - l'allenatore Gian Piero Ventura sta rifinendo le prove di formazione. Alessio Cerci, ultimo arrivato in casa Salernitana, ha svolto lavoro diffenziato sul campo del "Mary Rosy". L'allenatore è intenzionato a proporre il modulo 3-5-2: Jallow e Giannetti in attacco.

La prevendita

I biglietti per la partita di Coppa Italia possono essere acquistati ai botteghini dello stadio Arechi oggi, venerdí 9 agosto, e domani, sabato 10, dalle ore 9.30 alle 12.30.