Porte aperte all'Arechi, Menichini prova la formazione anti-Venezia

In attesa del fischio d'inizio ma anche della pronuncia del TAR chiamato in causa dal Venezia prossima avversaria, la Salernitana scende in campo. Porte aperte allo stadio Arechi, amichevole contro una mista del settore giovanile, prove di formazione.

Gli esperimenti

Nel primo tempo, Salernitana in campo con Pucino, Mantovani, Migliorini, Lopez; Odjer, Mazzarani, Akpa Akpro; Orlando, Calaiò, Vuletich. Carte mischiate in attesa di vedere all'opera i papabili titolari Di Tacchio in mediana, Djuric centravanti e Andrè Anderson come esterno a sinistra. Gol in apertura di Lopez, poi pallonetto di Calaiò per il 2-0. L'arciere realizza anche il terzo gol del primo tempo. Presenti oltre 200 tifosi. Alla ripresa, senza altri terzini, Menichini ha utilizzato Djavan Anderson a destra e Volpicelli, un attaccante, sulla fascia sinistra. Centrali Schiavi e il giovane Galeotafiore. In mediana Akpa Akpro, Di Tacchio (autore di uno splendido gol in rovesciata, il quarto dell'amichevole) e Andrè Anderson. Poi tre riferimenti offensivi: Rosina, Djuric, Jallow. Quest'ultimo non sarà più convocato dal Gambia e sarà disponibile per i playout. Prende forma anche un'ipotesi Andrè Anderson mezzala, Orlando, Djuric e Jallow in attacco, tutti e quattro dal 1'.

L'adunata

Nel frattempo il Comune di Salerno ha diffuso un comunicato stampa attraverso il quale ha chiamato a raccolta i tifosi in vista del centenario: comunicazioni ma anche condivisione di idee. Appuntamento lunedí 3 giugno a Palazzo di Città, alle ore 16.30.

La protesta

Il gruppo ultras Ums ha diffuso un comunicato stampa spiegando che continuerà la propria protesta e diserterà lo stadio Arechi in occasione della sfida al Venezia, il 5 giugno. Ecco la nota: "A quanto pare, dopo un mese di indecisioni e pezze a colori da parte degli enti preposti, ci troviamo proiettati verso questi playout meritati, più volte annunciati ed annullati. Il campo FINALMENTE sarà giudice supremo, noi per coerenza e per scelte annunciate fino a fine campionato saremo presenti solo in trasferta così come fatto finora, dall'inizio della diserzione. Non dimentichiamo però che qualsiasi sia il risultato i responsabili di cotanto fallimento sportivo e della disaffezione cittadina verso la Salernitana, sono solo ed esclusivamente società, ds e mercenari, oramai dato acclarato. Forza Salernitana! Avanti ultras! Società indegna!".

