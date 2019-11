Salernitana-Ascoli allo stadio Arechi, pochi biglietti venduti: le formazioni

Bende, cerotti, tonsillite e bronchite: decimata dal virus, la Salernitana manda Heurtaux con la Primavera e affronta l'Ascoli allo stadio Arechi. Pochi biglietti venduti: il pubblico è in pausa di riflessione dopo le sconfitte con Cremonese e Juve Stabia. I granata, però, devono vincere per dare un calcio alla crisi. In tribuna dovrebbero essere presenti anche i co-patron Lotito e Mezzaroma. Quest'ultimo è stato già in città in settimana per spronare la squadra.

Probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Billong, Pinto; Lombardi, Akpa Akpro, Di Tacchio, Kiyine, Lopez; Jallow, Gondo. A disp. Vannucchi, Odjer, Cerci, Djuric, Cicerelli, Kalombo, Morrone, Maistro, Novella. All. Ventura

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Andreoni, Brosco, Gravillon, Padoin; Cavion, Petrucci, Brlek; Chajia; Da Cruz, Scamacca. A disp. Lanni, Novi, Valentini, D’Elia, Ferigra, Troiano, Rosseti, Beretta, Gerbo, Laverone, Ardemagni. All. Zanetti

Arbitro: Niccolò Baroni di Firenze (Capone/Dei Giudici). IV uomo: Federico Dionisi di L’Aquila