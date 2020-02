Salernitana in emergenza: assenti in sette contro il Livorno, parla Ventura

Granata con bende e cerotti. Contro il Livorno, domani allo stadio Arechi, mancheranno sette giocatori. Tra squalificati e infortunati, infatti, l'allenatore Gian Piero Ventura dovrà rinunciare ad Akpa Akpro, Cicerelli, Lombardi, Curcio, Russo, Cerci, Heurtaux.

La patch

Domani in campo la Salernitana indosserà una "toppa celebrativa". La patch "macte animo" richiamerà il motto utilizzato dai fondatori del club, nel 1919, quello utilizzato dalla Salernitana per festeggiare il Centenario e la prima partita disputata il 15 febbraio 1920, contro lo Stabia. Le maglie saranno vendute all'asta sulla piattaforma CharityStars. Il ricavato verrà devoluto all'associazione Wonder Tortilla che si occupa di clown terapia negli ospedali pediatrici.

Parla Ventura

Ventura, in conferenza stampa, ammette le difficoltà: "Siamo in piena emergenza, siamo contati e non c'è molto da studiare. Abbiamo già superato una emergenza e supereremo anche questa. L'unico infortunio nuovo è di Curcio. Capita che talvolta una squadra abbia 17 giocatori e altre volte 23. Le perdite di Cicerelli, Akpa Akpro e Lombardi sono pesanti. Tranquillizzo tutti: qualcuno sulla destra giocherà. In questo caso non ho molta possibilità di scelta. Tra Gondo e Jallow è probabile che giochi Jallow. E' anche arrivato il momento di Capezzi".